Шоумен Отар Кушанашвили публично вступился за певицу Аллу Пугачеву, которая уехала из России. В новом выпуске своего YouTube-шоу «Каково?!» он призвал остановить травлю Примадонны, которая началась после ее переезда в Израиль, сообщает радио «Комсомольская правда».

Журналист пристыдил хейтеров, напомнив о почтенном возрасте Пугачевой.

«Вы посылаете женщину, которой более 70 лет. Разве так поступают с почтенными людьми, с человеком, который много сделал для страны? Будьте людьми, не становитесь скотинами», — заявил Кушанашвили.

Напомним, после начала спецоперации Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан иноагентом) покинули Россию и переехали жить в Израиль. В сентябре этого года Примадонна вернулась в страну, чтобы забрать документы детей из школы. В середине декабря российская налоговая служба закрыла последнюю существовавшую компанию певицы из-за банкротства.