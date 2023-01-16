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55 минут назад

«Ей более 70 лет»: Кушанашвили заступился за Пугачеву

Никита Бородкин

Шоумен Отар Кушанашвили публично вступился за певицу Аллу Пугачеву, которая уехала из России. В новом выпуске своего YouTube-шоу «Каково?!» он призвал остановить травлю Примадонны, которая началась после ее переезда в Израиль, сообщает радио «Комсомольская правда».

Журналист пристыдил хейтеров, напомнив о почтенном возрасте Пугачевой.

«Вы посылаете женщину, которой более 70 лет. Разве так поступают с почтенными людьми, с человеком, который много сделал для страны? Будьте людьми, не становитесь скотинами», — заявил Кушанашвили.

Напомним, после начала спецоперации Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан иноагентом) покинули Россию и переехали жить в Израиль. В сентябре этого года Примадонна вернулась в страну, чтобы забрать документы детей из школы. В середине декабря российская налоговая служба закрыла последнюю существовавшую компанию певицы из-за банкротства.

Стало известно, на кого Пугачева оставила свой замок

Отметим, что пара выставила на продажу свой знаменитый замок в деревне Грязь. В декабре бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков рассказывал, что певица собирается вернуться в Россию, чтобы завершить сделку по продаже недвижимости. Покупатель на него якобы уже нашелся — он приобретает недвижимость только потому, что там «жила сама Пугачева», а в будущем собирается сделать там «аттракцион».

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