"Не так давно мы с командой ездили в любимую нами Грузию. И записали там большое эксклюзивное интервью с Вахтангом Константиновичем Кикабидзе. Хотели начать этим солнечным выпуском сезон, но получилось, что выпускаем совсем по другому, печальному поводу", - написала Собчак в Telegram-канале в анонсе интервью.