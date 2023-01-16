Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала последнее интервью с покойным актером Вахтангом Кикабидзе. Ролик появился на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".
"Не так давно мы с командой ездили в любимую нами Грузию. И записали там большое эксклюзивное интервью с Вахтангом Константиновичем Кикабидзе. Хотели начать этим солнечным выпуском сезон, но получилось, что выпускаем совсем по другому, печальному поводу", - написала Собчак в Telegram-канале в анонсе интервью.
В ходе разговора Кикабидзе рассказал о русских в Грузии, ссоре с Иосифом Кобзоном и Львом Лещенко, а также поделился размышлениями о жизни и смерти. Актер скончался в возрасте 84 лет в Грузии.