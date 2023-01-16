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29 минут назад

«Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости»: SHAMAN — о гастролях в Донбассе

Вечерняя Москва

Российский певец SHAMAN в рамках большого сольного тура по городам страны 14 и 15 января дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске. В его репертуар вошли песни «Встанем», «Я русский» и гимн России в авторской аранжировке.

— Восхищен отвагой и мужеством жителей этих регионов. Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма, отстоявших свое право говорить «я — русский». И мы обязательно увидимся с ними еще, — сказал исполнитель.

По словам артиста, концерты в новых регионах были запланированы еще несколько месяцев назад. Однако для их реализации требовалась серьезная подготовки техники, а также обеспечение безопасности зрителей.

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На выступлении в Луганске SHAMAN устроил творческий эксперимент. Во время концерта были записаны голоса военных и местных жителей. Планируется, что полученные записи будут использованы при записи новой песни.

До этого SHAMAN рассказал о чувствах, которые он испытывает во время выступления перед российскими солдатами, участвующими в спецоперации на Украине, и их родственниками. Певец подчеркнул, что продолжит выступать перед военнослужащими и их семьями.

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