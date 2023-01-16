SHAMAN рассказал, чем занимался в начале своей музыкальной карьеры

Певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, рассказал, чем занимался в начале своей музыкальной карьеры.

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Оказывается, артисту приходилось выступать на свадьбах и в ресторанах. Музыкант рассказал, что С 15 до 27 лет подрабатывал в ночных клубах, на заказниках, свадьбах и ресторанах. Он мог петь как сольно, так и в составе кавер-группы «Час пик».

Исполнитель хита «Встанем» в интервью «Коммерсанту» объяснил, что за тот период перепел более сотни популярных композиций.