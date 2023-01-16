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37 минут назад

Певец SHAMAN рассказал, что в начале пути пел на свадьбах и ресторанах

Слово и Дело

Певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, рассказал, чем занимался в начале своей музыкальной карьеры.

SHAMAN рассказал, чем занимался в начале своей музыкальной карьеры
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Оказывается, артисту приходилось выступать на свадьбах и в ресторанах. Музыкант рассказал, что С 15 до 27 лет подрабатывал в ночных клубах, на заказниках, свадьбах и ресторанах. Он мог петь как сольно, так и в составе кавер-группы «Час пик».

Исполнитель хита «Встанем» в интервью «Коммерсанту» объяснил, что за тот период перепел более сотни популярных композиций.

Также певец рассказал, что получил специальность «руководитель народного хора». На протяжении 11 лет он изучал элементы по своему направлению и даже ездил в экспедиции, записывал и расшифровывал песни бабушек в глухих деревнях.

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,Коммерсант,
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