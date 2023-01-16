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16 января

Экс-депутат Худяков предложил вернуть Урганта на экраны

Слово и Дело

Бывший депутат Государственной думы Роман Худяков выступил за возвращение в телевизионный эфир Ивана Урганта и Владимира Познера. Он считает, что они должны объединиться и вести вместе программу.

Бывший депутат предложил вернуть Урганта на экраны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Худяков не согласился с теми, кто раскритиковал Урганта за пацифистскую позицию. Он подчеркнул, что телеведущий должен вернуться к своей работе в тандеме с Познером. Экс-парламентарий отозвался об опытном интервьюере как о советском пропагандисте.

«В эфир должно вернуться не шоу "Вечерний Ургант", сделанное по западным лекалам, а ток-шоу "Познер и Ургант" — где они смогут объяснить зрителю максимально доходчиво, что наша страна атакована Западом», — написал Худяков в своем Telegram-канале.

Программа «Вечерний Ургант» пропала из эфира Первого канала после начала спецоперации на Украине в защиту мирного населения Донбасса. Вещатель тогда решил временно отказаться от развлекательных шоу.

Шоу-бизнес,Владимир Познер,Иван Ургант,Роман Худяков,Госдума,Первый канал,
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