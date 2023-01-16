Бывший депутат предложил вернуть Урганта на экраны

Бывший депутат Государственной думы Роман Худяков выступил за возвращение в телевизионный эфир Ивана Урганта и Владимира Познера. Он считает, что они должны объединиться и вести вместе программу.

Худяков не согласился с теми, кто раскритиковал Урганта за пацифистскую позицию. Он подчеркнул, что телеведущий должен вернуться к своей работе в тандеме с Познером. Экс-парламентарий отозвался об опытном интервьюере как о советском пропагандисте.

«В эфир должно вернуться не шоу "Вечерний Ургант", сделанное по западным лекалам, а ток-шоу "Познер и Ургант" — где они смогут объяснить зрителю максимально доходчиво, что наша страна атакована Западом», — написал Худяков в своем Telegram-канале.