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7 минут назад

Анну Семенович раскритиковали за снимок без макияжа и фильтров

Слово и Дело

Певица и телеведущая Анна Семенович опубликовала снимок без макияжа и фильтров. Фото артистки вызвало волну критики со стороны недовольных ее внешностью подписчиков. Звезда на данный момент отдыхает в Дубае. На фоне живописных пейзажей артистка решила поделиться с поклонниками своей фотографией.Но внимание пользователей Сети больше привлекло ее лицо.

Семенович раскритиковали за снимок без макияжа и фильтров
Фото: слово и дело слово и дело
соцсети

«Выглядит на 50+, минимум. Одутловатое лицо, прям Иришка Чики-Пики»;
«Стареет тетя»;
«Ань, при всем уважении, плохо выглядите. И это еще нет семьи, детей», — написали они.

Стоит отметить, что бывшая солистка группы «Блестящие» не раз заявляла, что ей безразлично мнение хейтеров.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
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