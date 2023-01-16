Семенович раскритиковали за снимок без макияжа и фильтров

Певица и телеведущая Анна Семенович опубликовала снимок без макияжа и фильтров. Фото артистки вызвало волну критики со стороны недовольных ее внешностью подписчиков. Звезда на данный момент отдыхает в Дубае. На фоне живописных пейзажей артистка решила поделиться с поклонниками своей фотографией.Но внимание пользователей Сети больше привлекло ее лицо.