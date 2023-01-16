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13 минут назад

Экс-скрипач группы «Аквариум» призвал Бориса Гребенщикова встать на верный путь

Слово и Дело

Бывший скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин обратился кБорису Гребенщикову с просьбой остановиться в своей критике в адрес России и соотечественников.

"Борька! Остановись!": экс-скрипач «Аквариума» обратился к Гребенщикову
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Музыкант написал открытое письмо коллеге в надежде, что тотвстанет на верный путь. Сам Андрей ушел добровольцем на фронт и уверяет, что в Донбассе ждали и Гребенщикова с концертами. Однако он показал себя с совершенно иной стороны.

«Я по другую сторону окопов, и я солдат. Я воюю. Смычком, но
он стоит автомата. И я здесь, потому что так велит моя совесть», – заявил музыкант.

Решетин обратил внимание, что Гребенщиков только пытаетсявыставить себя миротворцем, однако таковым совсем не является. Скрипач уверен, если его коллега не пересмотрит свои действия, его творчество ничего не будет стоить.

«Борька! Остановись! Пусть после тебя останется не этот
позор, а твои волшебные, совершенные песни», – высказался Решетин.

Припомнил Гребенщикову в открытом письме музыкант и тотфакт, что певец собирал деньги для ВСУ, назвав ужасным и отвратительным его поступок.

Шоу-бизнес,Андрей Решетин,Борис Гребенщиков,
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