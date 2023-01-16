"Борька! Остановись!": экс-скрипач «Аквариума» обратился к Гребенщикову

Бывший скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин обратился кБорису Гребенщикову с просьбой остановиться в своей критике в адрес России и соотечественников.

Музыкант написал открытое письмо коллеге в надежде, что тотвстанет на верный путь. Сам Андрей ушел добровольцем на фронт и уверяет, что в Донбассе ждали и Гребенщикова с концертами. Однако он показал себя с совершенно иной стороны.

«Я по другую сторону окопов, и я солдат. Я воюю. Смычком, но

он стоит автомата. И я здесь, потому что так велит моя совесть», – заявил музыкант.

Решетин обратил внимание, что Гребенщиков только пытаетсявыставить себя миротворцем, однако таковым совсем не является. Скрипач уверен, если его коллега не пересмотрит свои действия, его творчество ничего не будет стоить.

«Борька! Остановись! Пусть после тебя останется не этот

позор, а твои волшебные, совершенные песни», – высказался Решетин.