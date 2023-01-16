Шахназаров заявил, что Артур Смольянинов вернется в Россию

Журналист Михаил Шахназаров считает, что актер Артур Смольянинов (признан иностранным агентом на территории России) захочет вернуться на родину. Об этом он заявил в шоу «Шах и мат».
Ранее Смольянинов позволил себе резкие высказывания в адрес России. Он пожелал стране «радиоактивного пепла». Его выходку прокомментировал Шахназаров.
«Я уверен, через какое-то время, подобно побитому псу, вы приползете, но вас не пустят», — подытожил публицист.
Напомним, звезда фильма «9 рота» не поддержал специальную операцию России на Украине. В настоящее время он живет за границей, где регулярно оскорбляет родину.