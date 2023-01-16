Шахназаров заявил, что Артур Смольянинов вернется в Россию

Журналист Михаил Шахназаров считает, что актер Артур Смольянинов (признан иностранным агентом на территории России) захочет вернуться на родину. Об этом он заявил в шоу «Шах и мат».

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Ранее Смольянинов позволил себе резкие высказывания в адрес России. Он пожелал стране «радиоактивного пепла». Его выходку прокомментировал Шахназаров.

«Я уверен, через какое-то время, подобно побитому псу, вы приползете, но вас не пустят», — подытожил публицист.