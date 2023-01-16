В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
36 минут назад

Арзамасова снялась со спектакля из-за неизвестного недуга

Никита Бородкин

Актриса Елизавета Арзамасова снялась со спектакля «Золушка» во МХАТ имени Горького из-за неизвестного заболевания. Как сообщили в Telegram-канале театра, звезда «Папиных дочек» не смогла принять участие в постановке, которая прошла в субботу, 14 января.

Арзамасова снялась со спектакля из-за неизвестного недуга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дорогие зрители, с сожалением сообщаем, что Елизавета Арзамасова по состоянию здоровья сегодня не сможет выступить в вечернем спектакле», — рассказывали в театре.

Сам спектакль все же состоялся — роль Золушки в нем исполнила актриса Карина Стрелкова, которая играет в театре с 2021 года. Во МХАТ не раскрывают диагноз Арзамасовой, а артистка не спешит рассказывать детали своего состояния. В соцсетях она лишь извинилась перед зрителями за то, что была вынуждена пропустить свой выход на сцену.

Напомним, что ранее Арзамасова раскрыла тайну продолжения сериала «Папины дочки». Актриса опубликовала в соцсетях фото первых листов сценария будущей ленты. Судя по снимку, персонаж Вениамина Васильева, носящий прозвище Веник, также появится в новых сериях.

Шоу-бизнес,Елизавета Арзамасова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители