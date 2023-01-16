Арзамасова снялась со спектакля из-за неизвестного недуга

Актриса Елизавета Арзамасова снялась со спектакля «Золушка» во МХАТ имени Горького из-за неизвестного заболевания. Как сообщили в Telegram-канале театра, звезда «Папиных дочек» не смогла принять участие в постановке, которая прошла в субботу, 14 января.

«Дорогие зрители, с сожалением сообщаем, что Елизавета Арзамасова по состоянию здоровья сегодня не сможет выступить в вечернем спектакле», — рассказывали в театре.

Сам спектакль все же состоялся — роль Золушки в нем исполнила актриса Карина Стрелкова, которая играет в театре с 2021 года. Во МХАТ не раскрывают диагноз Арзамасовой, а артистка не спешит рассказывать детали своего состояния. В соцсетях она лишь извинилась перед зрителями за то, что была вынуждена пропустить свой выход на сцену.