В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о многомиллионном наследстве Чуриковой

Никита Бородкин

Народная артистка СССР Инна Чурикова оставила своим наследникам внушительное состояние. Как пишет StarHit, у знаменитости остались подмосковный особняк и квартира в Москве.

В последние годы актриса жила в трехэтажном поместье, обустроенном под дворянское гнездо XIX века — оно расположено в элитном поселке Николина Гора. На его постройку и интерьер Чурикова тратила все свои гонорары. По оценкам риелторов, итоговая стоимость объекта составляет порядка 300 млн рублей.

Также наследники получат от актрисы квартиру в центре Москвы. На сегодняшний день цена подобной недвижимости составляет порядка 60 млн рублей.

Единственный сын Инны Чуриковой не успел проститься с матерью

Споров между родственниками за имущество Чуриковой не ожидается, поскольку в семье знаменитой артистки выстроились доверительные отношения. По закону, наследниками первой очереди являются муж актрисы режиссер Глеб Панфилов и ее сын Иван. Супругу принадлежит 50% имущественных активов, тогда как вторая часть будет поделена между ними поровну. Вместе с тем источник из окружения Чуриковой считает, что Панфилов отдаст свою долю Ивану, чтобы избежать бюрократических сложностей.

Напомним, что актриса скончалась в субботу, 14 января, в Боткинской больнице на 80-м году жизни. Прощание с Чуриковой состоится в театре «Ленком» во вторник, 17 января. Похоронить артистку планируют на Новодевичьем кладбище.

Шоу-бизнес,Видео,Глеб Панфилов,Инна Чурикова,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители