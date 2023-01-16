Стало известно о многомиллионном наследстве Чуриковой

Народная артистка СССР Инна Чурикова оставила своим наследникам внушительное состояние. Как пишет StarHit, у знаменитости остались подмосковный особняк и квартира в Москве.

В последние годы актриса жила в трехэтажном поместье, обустроенном под дворянское гнездо XIX века — оно расположено в элитном поселке Николина Гора. На его постройку и интерьер Чурикова тратила все свои гонорары. По оценкам риелторов, итоговая стоимость объекта составляет порядка 300 млн рублей.

Также наследники получат от актрисы квартиру в центре Москвы. На сегодняшний день цена подобной недвижимости составляет порядка 60 млн рублей.

Споров между родственниками за имущество Чуриковой не ожидается, поскольку в семье знаменитой артистки выстроились доверительные отношения. По закону, наследниками первой очереди являются муж актрисы режиссер Глеб Панфилов и ее сын Иван. Супругу принадлежит 50% имущественных активов, тогда как вторая часть будет поделена между ними поровну. Вместе с тем источник из окружения Чуриковой считает, что Панфилов отдаст свою долю Ивану, чтобы избежать бюрократических сложностей.