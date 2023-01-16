Даня Милохин купил часы Rolex с бриллиантами и показал фото с пачкой долларов

Даня Милохин уехал из России в США. При этом неизвестно, навсегда ли блогер планировал покинуть страну. Тем не менее, находясь за границей, Милохин опубликовал дис «Изи на» на Первый канал, в котором обвинил телевизионщиков в хайпе на своем имени. Позже Дання Милохин стал снимать видео из Дубая. Предположительно, блогер сейчас живет в ОАЭ вместе с другими коллегами по TikTok-дому.