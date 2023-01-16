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26 минут назад

Даня Милохин купил часы Rolex с бриллиантами и показал фото с пачкой долларов

Газета.Ruиещё 2

Блогер Даня Милохин опубликовал фото с новыми часами Rolex с бриллиантами и пачкой долларовых купюр. Снимками он поделился в социальных сетях.

Даня Милохин купил часы Rolex с бриллиантами и показал фото с пачкой долларов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

21-летний блогер купил часы премиального бренда Rolex, украшенные бриллиантами. Стоимость похожей модели Datejust Diamonds составляет 1,5 миллиона рублей. Известно, что цена часов данного бренда варьируется от 1 миллиона до 27 миллионов рублей. Даня Милохин также показал фото со стопкой долларовых купюр.

Даня Милохин уехал из России в США. При этом неизвестно, навсегда ли блогер планировал покинуть страну. Тем не менее, находясь за границей, Милохин опубликовал дис «Изи на» на Первый канал, в котором обвинил телевизионщиков в хайпе на своем имени. Позже Дання Милохин стал снимать видео из Дубая. Предположительно, блогер сейчас живет в ОАЭ вместе с другими коллегами по TikTok-дому.

Шоу-бизнес,Даня Милохин,Первый канал,
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