Поплавская подвергла критике Галкина за его шутки за рубежом

Известная российская актриса Яна Поплавская подвергла критике шутки Максима Галкина (признан иностранным агентом на территории России) на заграничных выступлениях. Знаменитость считает, что пародист раньше был совершенно другим человеком.
Она заметила, что шоумен стал очень нервным. Поплавская также подчеркнула, что раньше неоднократно встречалась с Галкиным и восприняла его отъезд из России и скандальные заявления с большим удивлением.
— Но теперь с жалостью смотрю, как он бьется в падучей, – призналась актриса на своем канале в Telegram.
Артистка заметила, что для некоторых ее коллег нет ничего страшнее забвения. Муж певицы Аллы Пугачевой, по ее мнению, пытается напоминать о себе такими методами. У Поплавской Галкин теперь не вызывает ничего, кроме жалости, она уверена, что у юмориста не осталось мужского гендера.
Накануне появилась информация, что Пугачева пыталась убедить российских чиновников снять статус иноагента с ее супруга Максима Галкина, а также вернуть его на федеральные российские телеканалы.