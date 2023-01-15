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1 час назад

Агата Муцениеце улетела в Дубай с детьми

Газета.Ru

Актриса Агата Муцениеце улетела на отдых в Дубай вместе с 10-летним сыном Тимофеем и шестилетней дочерью Мией. Об этом она сообщила в историях на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). По словам 33-летней актрисы, путешествовать с повзрослевшими детьми стало намного легче.

Агата Муцениеце улетела в Дубай с детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы направляемся в Дубай. Я думаю, как круто, что у меня уже такие большие дети. С ними сейчас так здорово путешествовать. Зашел, поел, сами вещи тащат. Обо мне еще могут позаботиться. А раньше как вспомнишь: коляски, памперсы, бутылочки, печеньки, с собой все эти влажные салфеточки, сухие. Это был ад! Не совсем, конечно, ад, но сейчас уже гораздо легче», — поделилась Муцениеце.

Она также осветила в соцсетях свое пребывание в аэропорту и гостинице в Дубае.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,
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