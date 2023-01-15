Королева высказалась о политических разногласиях с матерью

Наташа Королева считает, что разногласия в политических взглядах не должны разлучать близких людей. Так, певица провела новогодние праздники в США, вместе со своей мамой Людмилой Порывай, которая еще в августе во время концерта певицы Ирины Билык в Америке вышла на сцену с желто-синим шарфом и повторила проукраинские лозунги. Об этом пишут news.ru.

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Самой Королевой запрещен въезд на территорию Украины. Ранее певица шутила, что стала одной из первых, кого внесли в черный список и признали угрозой национальной безопасности Украины.

«Будьте мудрее и берегите своих близких. Даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают», — посоветовала Королева подписчикам в микроблоге.