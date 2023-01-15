Billboard: Мадонна готовится к масштабному туру

Певица Мадонна готовится к большому туру, приуроченному к 40-летию ее творческой деятельности. Как отмечает Billboard, эти гастроли могут стать самыми крупными в карьере 64-летней артистки.

«Это будет самый масштабный тур, в котором она когда-либо участвовала», — сказал исполнительный директор, знакомый с планами Мадонны.

Согласно источнику, в рамках мирового турне прозвучат все хиты Мадонны, начиная с дебютного альбома 1983 года и заканчивая пластинкой «Madame X» 2019 года. Отмечается, что тур станет первой ретроспективой карьеры исполнительницы и будет включать в себя многодневное выступление на арене O2 в Лондоне.