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18 минут назад

Billboard: Мадонна готовится к масштабному туру, приуроченному к 40-летию ее карьеры

Газета.Ru

Певица Мадонна готовится к большому туру, приуроченному к 40-летию ее творческой деятельности. Как отмечает Billboard, эти гастроли могут стать самыми крупными в карьере 64-летней артистки.

Billboard: Мадонна готовится к масштабному туру
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это будет самый масштабный тур, в котором она когда-либо участвовала», — сказал исполнительный директор, знакомый с планами Мадонны.

Согласно источнику, в рамках мирового турне прозвучат все хиты Мадонны, начиная с дебютного альбома 1983 года и заканчивая пластинкой «Madame X» 2019 года. Отмечается, что тур станет первой ретроспективой карьеры исполнительницы и будет включать в себя многодневное выступление на арене O2 в Лондоне.

Официального подтверждения этой информации от артистки и ее представителей не поступало.

Шоу-бизнес,Мадонна,
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