Зарубина рассказала, что усугубило состояние Кикабидзе

Певица Ольга Зарубина рассказала, что состояние здоровья Вахтанга Кикабидзе усугубилось из-за смерти супруги Ирины Кебадзе. В комментарии «МК» она напомнила, что чуть больше года назад артист потерял жену, с которой прожил около 60 лет.
«Мужчине очень трудно пережить уход любимой, — сказала певица. — Вахтанг из-за ее смерти пережил сильный стресс. Потому что он ее любил невероятно. Я об этом знаю абсолютно, потому что сама видела их трепетное отношение друг к другу».
Супруги воспитали двоих детей — приемную дочь Марину Сагарадзе (1956) и сына Константина Кикабидзе (1966).
15 января советский и грузинский певец, актер и режиссер Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет после болезни. Российским зрителям он известен по ролям в фильмах «Мимино», «Не горюй!», «Мелодия Верийского квартала» и других.