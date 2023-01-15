Зарубина рассказала, что усугубило состояние Кикабидзе

«Мужчине очень трудно пережить уход любимой, — сказала певица. — Вахтанг из-за ее смерти пережил сильный стресс. Потому что он ее любил невероятно. Я об этом знаю абсолютно, потому что сама видела их трепетное отношение друг к другу».