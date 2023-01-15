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39 минут назад

Певица Зарубина заявила, что состояние Кикабидзе усугубил стресс из-за смерти жены

Газета.Ruиещё 1

Певица Ольга Зарубина рассказала, что состояние здоровья Вахтанга Кикабидзе усугубилось из-за смерти супруги Ирины Кебадзе. В комментарии «МК» она напомнила, что чуть больше года назад артист потерял жену, с которой прожил около 60 лет.

Зарубина рассказала, что усугубило состояние Кикабидзе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мужчине очень трудно пережить уход любимой, — сказала певица. — Вахтанг из-за ее смерти пережил сильный стресс. Потому что он ее любил невероятно. Я об этом знаю абсолютно, потому что сама видела их трепетное отношение друг к другу».

Супруги воспитали двоих детей — приемную дочь Марину Сагарадзе (1956) и сына Константина Кикабидзе (1966).

Умер Вахтанг Кикабидзе

15 января советский и грузинский певец, актер и режиссер Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет после болезни. Российским зрителям он известен по ролям в фильмах «Мимино», «Не горюй!», «Мелодия Верийского квартала» и других.

Шоу-бизнес,Ольга Зарубина,Вахтанг Кикабидзе,
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