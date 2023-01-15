Бледанс отреагировала на украинские санкции

Попадание в санкционный список Украины не волнует российскую актрису и телеведущую Эвелину Бледанс. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру». Бледанс сообщила, что ее не интересуют введенные ограничения, поскольку сейчас она находится на пляжном отдыхе за границей.

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Указ о введении санкций против 198 человек президент Украины Владимир Зеленский подписал 15 января.