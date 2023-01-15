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28 минут назад

Бледанс отреагировала на украинские санкции фразой «я на Бали»

Lenta.ru

Попадание в санкционный список Украины не волнует российскую актрису и телеведущую Эвелину Бледанс. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру». Бледанс сообщила, что ее не интересуют введенные ограничения, поскольку сейчас она находится на пляжном отдыхе за границей.

Бледанс отреагировала на украинские санкции
Фото: ТАССТАСС

Указ о введении санкций против 198 человек президент Украины Владимир Зеленский подписал 15 января.

В перечень попали российские медийные персоны. Среди них журналисты Борис Корчевников, Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин, телеведущая Ангелина Вовк, военные корреспонденты Семен Пегов и Юрий Котенок. Также ограничения затронули переводчика Дмитрия Пучкова, актера Егора Бероева, певца Юрия Лозу, режиссера Андрея Кончаловского.

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Срок действия санкций — десять лет. Они подразумевают блокировку активов, ограничение на въезд, экономические и финансовые ограничения. С попавшими в список будет запрещено иметь образовательные или спортивные контакты, транслировать развлекательные программы с их участием. Ко всему прочему, их лишат госнаград.

Шоу-бизнес,Семен Пегов,Юрий Котенок,Павел Зарубин,Дмитрий Пучков,Владимир Зеленский,Дмитрий Губерниев,Ангелина Вовк,Егор Бероев,Эвелина Бледанс,Борис Корчевников,Андрей Михалков-Кончаловский,
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