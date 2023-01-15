В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

«Это прорыв»: Фадеев рассказал об успехе в медицинской сфере

Ирина Лебедева

Максим Фадеев решил объединить два важных для себя направления – музыку и медицину. По его словам, через непродолжительное время откроется клиника, специализирующаяся на волновой медицине. Об этом пишут «Аргументы и факты».

«Это прорыв»: Фадеев рассказал об успехе в медицинской сфере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня есть серьезные успехи в этой сфере. Сейчас на основании моих заключений проходят исследования в РАН. После первых же опытов ученые, проверяющие мою теорию, написали мне: «Максим Александрович, это прорыв». Там много нюансов, но если коротко и по-простому, то я доказал, что звуковая волна определенной частоты, воздействующая на органы, может лечить некоторые болезни», - сообщил композитор.

С основной деятельностью Фадеев не расстается – в данное время он увлекся работой с симфонической музыкой.

В конце прошлого года композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву присвоили почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Шоу-бизнес,Максим Фадеев,Владимир Путин,РАН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители