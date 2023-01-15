«Это прорыв»: Фадеев рассказал об успехе в медицинской сфере

Максим Фадеев решил объединить два важных для себя направления – музыку и медицину. По его словам, через непродолжительное время откроется клиника, специализирующаяся на волновой медицине. Об этом пишут «Аргументы и факты».
«У меня есть серьезные успехи в этой сфере. Сейчас на основании моих заключений проходят исследования в РАН. После первых же опытов ученые, проверяющие мою теорию, написали мне: «Максим Александрович, это прорыв». Там много нюансов, но если коротко и по-простому, то я доказал, что звуковая волна определенной частоты, воздействующая на органы, может лечить некоторые болезни», - сообщил композитор.
С основной деятельностью Фадеев не расстается – в данное время он увлекся работой с симфонической музыкой.
В конце прошлого года композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву присвоили почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.