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11 минут назад

Галкин* сообщил о несостоявшейся встрече с Кикабидзе

Ирина Лебедева

Максим Галкин откликнулся на печальное известие о смерти известного грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Юморист в микроблоге назвал умершего артиста «человеком дела и чести» и с огорчением сообщил, что у них была в ближайшем времени запланирована встреча в Грузии, - пишет Газета.ру.

Галкин* сообщил о несостоявшейся встрече с Кикабидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Еще одна невосполнимая утрата. Что ж за дни такие. Ушел в лучший мир наш дорогой Вахтанг Кикабидзе. Человек дела и чести. Должны были увидеться сейчас в Грузии», — написал Галкин.

Ранее Нана Келаптришвили, подруга Вахтанга Кикабидзе, рассказала о его последних днях. Кикабидзе серьезно болел уже несколько лет. При этом артист старался, чтобы никто не знал о его болезни.

Келаптришвили уточнила, что певец «умер в реанимации. Врачи сделали все возможное. Но он скончался». Она добавила, что ресурсы его организма по всей видимости окончательно закончились.

* признан в РФ иностранным агентом

Шоу-бизнес,Общество,Вахтанг Кикабидзе,Максим Галкин,
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