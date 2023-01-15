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1 час назад

Стало известно о состоянии госпитализированной Поргиной

Ирина Лебедева

Людмила Поргина попала в больницу сразу после новогодних праздников. У нее произошло обострение подагры, как она сама говорит, виновен в этом перенесенный нервный срыв.

Стало известно о состоянии госпитализированной Поргиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медики помогли пожилой актрисе, ее состояние улучшилось, но она продолжает находиться в клинике на обследовании, - информирует «Московский Комсомолец».

«Чувствую себя получше, но нога еще побаливает. Хотя, конечно, болевой синдром нам удалось снять. Врачи сейчас исследуют все мои внутренние органы: и печень, и почки, и голову, и легкие», - сообщила Людмила Андреевна.

Вдова Караченцова приятно удивлена отношением к ней медицинского персонала. По ее словам, помимо обязательного лечения, к ней все подходят, справляются о здоровье, желают скорейшего выздоровления.

«Весь персонал очень внимателен. Я порой даже неловко себя чувствую. Я - не такая великая артистка, но ко мне все подходят, говорят приятные слова, справляются самочувствием. Это дает мне силу, энергию», - признается она.

По словам Поргиной, она останется в больнице еще примерно на неделю, чтобы медики провели обследование.

Шоу-бизнес,Людмила Поргина,
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