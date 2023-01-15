Незадолго до смерти Чурикова пожелала всем «милостивого года»

Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Предыдущий год был для народной артистки тяжелым – она много времени проводила в больнице. Пришлось лечить последствия неудачного падения – ушибы и множественные переломы, затем обследоваться из-за новообразований в головном мозге.

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Тем не менее, и сама Инна Михайловна, и ее близкие, и коллеги были уверены, что уже скоро она окончательно восстановится и выйдет на сцену родного театра, - пишет «Комсомольская Правда».

1 января Чурикова в микроблоге обратилась к поклонникам со словами:

«Пусть 2023 будет милостивым!»

Однако судьба распорядилась иначе.