Незадолго до смерти Чурикова пожелала всем «милостивого года»

Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Предыдущий год был для народной артистки тяжелым – она много времени проводила в больнице. Пришлось лечить последствия неудачного падения – ушибы и множественные переломы, затем обследоваться из-за новообразований в головном мозге.
Тем не менее, и сама Инна Михайловна, и ее близкие, и коллеги были уверены, что уже скоро она окончательно восстановится и выйдет на сцену родного театра, - пишет «Комсомольская Правда».
1 января Чурикова в микроблоге обратилась к поклонникам со словами:
«Пусть 2023 будет милостивым!»
Однако судьба распорядилась иначе.
Инна Чурикова была замужем за режиссером Глебом Панфиловым, у них взрослый сын Иван. Супруги прожили вместе больше полувека. Муж артистки признался, что до последнего верил в ее выздоровление. Сейчас режиссер подавлен, он тяжело проживает уход любимой жены. По словам Панфилова, уход артистки стал неожиданным для всех.