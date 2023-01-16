Гороскоп на 17 января 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ 17 января Овнам нужно быть осторожными со своими высказываниями. Важно будет не только то, что вы говорите, но и в какой компании и где вы это делаете. ТЕЛЬЦЫ 17 января Тельцам придется поступиться своими принципам. Если в этот вторник сможете наступить на горло собственной песне, вскоре удастся выступить целым оркестром. БЛИЗНЕЦЫ У Близнецов в этот день может быть много новых забот. Звезды советуют вам разделить эту участь с верными соратниками, иначе рискуете закопаться так, что откапывать вас придется всем миром. РАКИ 17 января Ракам придется основательно подкорректировать свои планы, говорят звезды. И предупреждают: возможно, придется перевернуть все с ног на голову. ЛЬВЫ 17 января у Львов может появиться шанс что-то изменить в жизни, причем кардинально. Звезды советуют вам в этот день не бояться собственных амбиций. ДЕВЫ 17 января Девам нужно будет обратить внимание на окружающих. Возможно, рядом с вами появился тот, кто может изменить вашу жизнь, говорят звезды. Осталось понять, насколько вам это необходимо. ВЕСЫ 17 января Весам пригодится чей-то непредвзятый взгляд на происходящее, говорят звезды. И предупреждают: если в этот вторник вы будете полагаться исключительно на свои ощущения, можете допустить ошибку. СКОРПИОНЫ 17 января Скорпионы могут совершить какой-то прорыв, говорят звезды. И советуют вам встать пораньше, найти помощников порасторопнее и заняться самым сложным делом. СТРЕЛЬЦЫ У Стрельцов 17 января может быть не все стабильно с нервной системой. Поэтому звезды советуют вам избегать провокаторов и "доброжелателей". КОЗЕРОГИ Козерогам может не хватить решительности в этот день, говорят звезды. И предупреждают: если упустите момент, будете горько жалеть об этом. ВОДОЛЕИ 17 января Водолеям нужно будет заняться подведением итогов. Возможно, неутешительных. Звезды говорят, в этот вторник вам нужно повысить градус самокритичности. РЫБЫ 17 января Рыбы должны отнестись внимательно к своему здоровью. Звезды предупреждают: подорвать его можно на ровном месте. Так что лишний раз не рискуйте и не ешьте в незнакомых местах. Фото: unsplash.com