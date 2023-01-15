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9 минут назад

Николай Расторгуев расшифровал название любимой группы Владимира Путина «Любэ»

Слово и Дело

Исполнитель Николай Расторгуев вспомнил, как появилась идеяназвания любимого музыкального коллектива президента РФ Владимира Путина. Он объяснил значение слова «Любэ».

Расторгуев расшифровал название любимой группы Путина «Любэ»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Идея возникла у Расторгуева и продюсера Игоря Матвиенко, когда они ехали в метро. Расторгуев поделился с коллегой жаргонным словом из детства. «Любэ», по его словам, означаетслово «любой».

«Так и появилось название группы», – признался исполнитель в интервью с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Группу «Любэ» основали 14 января 1989 года. На тот момент музыканты еще не придумали названия группы. Их творчество включает в себя рок-музыку с использованием элементов авторской и военной песни.

Миф о том, что «Любэ» является любимой группой Путина появился после посещения президента концерта в Сочи. Глава государства позвал участников коллектива к себе домой.

Шоу-бизнес,Игорь Матвиенко,Николай Расторгуев,Владимир Путин,
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