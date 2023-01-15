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56 минут назад

Айза сделала необычную пластическую операцию

Ирина Лебедева

Бывшая супруга рэпера Гуфа сообщила, что обратилась к пластическому хирургу с просьбой уменьшить лоб. Врачи выполнили желание Айзы, и теперь она переживает период реабилитации.

Айза сделала необычную пластическую операцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судя по той информации, которую бизнесвумен выложила в свой блог, манипуляции оказались достаточно болезненными, также она сообщила, что были некоторые осложнения. Об этом пишет teleprogramma.pro.

«Я пока в шоке от процедуры. Но не жалею! Голова моя не ожидала такого. На процедуре по уменьшению лба произошло то, что чуть не довело меня до сумасшествия», – призналась Айза.

Тем не менее, Айза осталась довольна итогом работы хирурга, и считает, что страдала не зря.

«Когда покажу видео, вы поймете почему! Особенно те, кто со мной давно! И знаю какая это боль именно для меня, но я не жалею!», – резюмировала она.

38-летняя Айза Анохина дважды была замужем и оба раза неудачно. Бывшей Гуфа не удается выстраивать отношения с мужчинами.

Шоу-бизнес,Айза Анохина,Гуф,
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