Определилась победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Американка филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл стала обладательницей титула «Мисс Вселенная».
Мероприятие транслировалось в режиме онлайн на YouTube.
Среди участниц были представительницы России Анна Линникова и Украины Виктория Апанасенко, которые не смогли пробиться финальную часть. Также досрочно выбыла девушка из Норвегии.
Второе место заняла участница из Венесуэлы.
Мероприятие прошло в городе Новый Орлеан. Всего в 71-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» принимали участие кандидатки из 86 стран, 16 из которых вышли в полуфинал.