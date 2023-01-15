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32 минуты назад

Определилась победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Слово и Дело

Американка филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл стала обладательницей титула «Мисс Вселенная».

Определилась победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Фото: Prt Scr YouTube | Miss UniversePrt Scr YouTube | Miss Universe

Мероприятие транслировалось в режиме онлайн на YouTube.

Среди участниц были представительницы России Анна Линникова и Украины Виктория Апанасенко, которые не смогли пробиться финальную часть. Также досрочно выбыла девушка из Норвегии.

Второе место заняла участница из Венесуэлы.

Мероприятие прошло в городе Новый Орлеан. Всего в 71-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» принимали участие кандидатки из 86 стран, 16 из которых вышли в полуфинал.

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