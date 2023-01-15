Определилась победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Среди участниц были представительницы России Анна Линникова и Украины Виктория Апанасенко, которые не смогли пробиться финальную часть. Также досрочно выбыла девушка из Норвегии.

Мероприятие прошло в городе Новый Орлеан. Всего в 71-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» принимали участие кандидатки из 86 стран, 16 из которых вышли в полуфинал.