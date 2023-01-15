Лолита неожиданно тепло обратилась к Цекало

— Каждый день отсматриваю, что бы могло быть в юбилейном концерте. Всегда говорила, что шоу «Свадьба» «Академии» — лучшее, не пахнущее нафталином и сейчас. Какое чистое было время. Хочу выразить глубочайшее уважение моему партнеру Саше Цекало. Как же творчески интересно мы прожили сценические 12 лет. И как здорово, что «Академия» перестала существовать на самой высокой ноте, не превратившись в забытые, тлеющие имена, — написала звезда в соцсетях, передает портал «7дней».