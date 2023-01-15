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39 минут назад

«Какое чистое было время»: Лолита неожиданно тепло обратилась к Цекало

Вечерняя Москва

Певица Лолита Милявская стала известной благодаря совместному дуэту с Александром Цекало в коллективе «Кабаре-дуэт «Академия». Пара была вместе 12 лет, столько же просуществовал и творческий союз. Отношения супругов завершились не на дружественной ноте: артистка обвиняла экс-мужа в изменах и унижениях.

Лолита неожиданно тепло обратилась к Цекало
Фото: ТАССТАСС

Сейчас Цекало живет в Соединенных Штатах с молодой супругой, художницей Дариной Эрвин, и они с Лолитой не общаются.

Накануне певица вспомнила про бывшего мужа и времена существования коллектива. Она готовит новую концертную программу и по просьбе фанатов решила включить хиты из репертуара «Кабаре-дуэта».

— Каждый день отсматриваю, что бы могло быть в юбилейном концерте. Всегда говорила, что шоу «Свадьба» «Академии» — лучшее, не пахнущее нафталином и сейчас. Какое чистое было время. Хочу выразить глубочайшее уважение моему партнеру Саше Цекало. Как же творчески интересно мы прожили сценические 12 лет. И как здорово, что «Академия» перестала существовать на самой высокой ноте, не превратившись в забытые, тлеющие имена, — написала звезда в соцсетях, передает портал «7дней».

9 января Милявская прокомментировала попадание своей фамилии в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Она посмеялась над требованием украинских властей вернуть все награды и попросила дать ей немного подержать их в руках.

Шоу-бизнес,Владимир Зеленский,Лолита Милявская,Александр Цекало,
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