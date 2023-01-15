Муж Инны Чуриковой высказался о смерти артистки

Супруги прожили вместе больше полувека, у возлюбленных есть сын Иван. Супруг артистки признался, что до последнего верил в ее выздоровление. Сейчас режиссер подавлен, он тяжело проживает уход любимой жены. По словам Панфилова, уход артистки стал неожиданным для всех.