Муж Инны Чуриковой высказался о смерти артистки

Супруги прожили вместе больше полувека, у возлюбленных есть сын Иван. Супруг артистки признался, что до последнего верил в ее выздоровление. Сейчас режиссер подавлен, он тяжело проживает уход любимой жены. По словам Панфилова, уход артистки стал неожиданным для всех.
«Не сыпьте соль на рану… Очень-очень больно. Нет сил это больше выносить», - рассказал Панфилов в разговоре с «Комсомольской правдой».
Причина скоропостижного ухода Чуриковой неизвестна. Несколько месяцев назад Чурикова попала в больницу: у актрисы были диагностированы переломы после падения.