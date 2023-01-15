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38 минут назад

Муж Инны Чуриковой о смерти артистки: очень-очень больно

runews24.ru

Супруги прожили вместе больше полувека, у возлюбленных есть сын Иван. Супруг артистки признался, что до последнего верил в ее выздоровление. Сейчас режиссер подавлен, он тяжело проживает уход любимой жены. По словам Панфилова, уход артистки стал неожиданным для всех.

Муж Инны Чуриковой высказался о смерти артистки
Фото: ТАССТАСС

«Не сыпьте соль на рану… Очень-очень больно. Нет сил это больше выносить», - рассказал Панфилов в разговоре с «Комсомольской правдой».

Причина скоропостижного ухода Чуриковой неизвестна. Несколько месяцев назад Чурикова попала в больницу: у актрисы были диагностированы переломы после падения.

Стали известны дата и место прощания с Инной Чуриковой

Шоу-бизнес,Инна Чурикова,
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