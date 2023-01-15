Бритни Спирс закатила истерику в ресторане

Певица Бритни Спирс вновь оказалась в центре скандала. На этот раз звезда вышла из себя на глазах изумленной публики.

Фото: Global Look Press | AAPimages / Jeffrey Mayer Global Look Press | AAPimages / Jeffrey Mayer

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Артистка посетила один из ресторанов с супругом Сэмом Асгари. Посетители узнали звезду нулевых и достали свои смартфоны, чтобы заснять знаменитость. Однако Спирс отреагировала неадекватно.

Свидетели утверждают, что исполнительница хита Toxic начала говорить слова на непонятном языке и активно жестикулировать.

Речь звезды была несвязной, а супруг спешно покинул заведение.