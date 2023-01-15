Бритни Спирс закатила истерику в ресторане

Певица Бритни Спирс вновь оказалась в центре скандала. На этот раз звезда вышла из себя на глазах изумленной публики.
Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Артистка посетила один из ресторанов с супругом Сэмом Асгари. Посетители узнали звезду нулевых и достали свои смартфоны, чтобы заснять знаменитость. Однако Спирс отреагировала неадекватно.
Свидетели утверждают, что исполнительница хита Toxic начала говорить слова на непонятном языке и активно жестикулировать.
Речь звезды была несвязной, а супруг спешно покинул заведение.
Некоторое время спустя она тоже удалилась, забыв оплатить счет. Однако конфликта с администрацией ресторана удалось избежать благодаря телохранителю вокалистки, который вернулся и уладил недоразумение.