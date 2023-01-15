Назван срок примирения принца Гарри с британской королевской семьей

«Это потребует проявление уступчивости со всех сторон, но это можно сделать... Гарри нужен здесь, в комнате с королем и принпринцем Уэльским, парой других членов семьи, некоторыми "его людьми", которым он доверят и которые всегда его поддерживали, чтобы он не думал, что его ждет засада», — цитирует газета источника.