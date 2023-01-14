СМИ: наследство Чуриковой, вероятно, отойдет ее сыну

Все имущество ушедшей из жизни Инны Чуриковой, скорее всего, достанется ее сыну. По закону наследниками умершей являются ее муж, режиссер Глеб Панфилов, и сын Иван. Однако, как сообщил ФАН источник, близкий к семье актрисы, между родителями и сыном были очень теплые и доверительные отношения.

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Поэтому, как он считает, Панфилов-старший может отказаться от своей доли, чтобы в дальнейшем Панфилову-младшему не пришлось возиться с бюрократическими проволочками.

Размер наследства, оставленного Инной Михайловной, пока не подсчитан - все имущество было оформлено в равных долях между ней и ее супругом.

Народная артистка СССР Инна Чурикова в последние годы жизни несколько раз обращалась в больницу из-за травм после падений. Летом 2019 года актрису госпитализировали во время спектакля. Она упала со сцены театра «Русская песня».