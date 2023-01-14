Виктория Дайнеко опровергла слухи о беременности

Российская певица Виктория Дайнеко опровергла появившиеся ранее слухи о ее беременности. Для этого она сняла видео в раздельном купальнике и опубликовала его в социальных сетях.

Певица написала, что она «не дрищ», но и похвастаться огромным животом не может. Свой живот Дайнеко называет «гигантским» и шутя добавляет, что находится на девятом месяце беременности.

В то же время певица отмечает, что не против, чтобы ей «накаркали» беременность.