Виктория Дайнеко опровергла слухи о беременности

Российская певица Виктория Дайнеко опровергла появившиеся ранее слухи о ее беременности. Для этого она сняла видео в раздельном купальнике и опубликовала его в социальных сетях.
Певица написала, что она «не дрищ», но и похвастаться огромным животом не может. Свой живот Дайнеко называет «гигантским» и шутя добавляет, что находится на девятом месяце беременности.
В то же время певица отмечает, что не против, чтобы ей «накаркали» беременность.
Напомним, Виктория Дайнеко воспитывает семилетнюю дочь. Несколько дней назад журналисты увидели ее на премьере фильма Гая Ричи в одном из московских кинотеатров. Артистка была в платье свободного кроя, после чего появились слухи о ее беременности.