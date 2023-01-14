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37 минут назад

Виктория Дайнеко опровергла слухи о беременности

runews24.ru

Российская певица Виктория Дайнеко опровергла появившиеся ранее слухи о ее беременности. Для этого она сняла видео в раздельном купальнике и опубликовала его в социальных сетях.

Виктория Дайнеко опровергла слухи о беременности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Певица написала, что она «не дрищ», но и похвастаться огромным животом не может. Свой живот Дайнеко называет «гигантским» и шутя добавляет, что находится на девятом месяце беременности.

В то же время певица отмечает, что не против, чтобы ей «накаркали» беременность.

Напомним, Виктория Дайнеко воспитывает семилетнюю дочь. Несколько дней назад журналисты увидели ее на премьере фильма Гая Ричи в одном из московских кинотеатров. Артистка была в платье свободного кроя, после чего появились слухи о ее беременности.

Шоу-бизнес,Виктория Дайнеко,
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