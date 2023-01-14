Депутат Останина выступила с резкой критикой Урганта

Депутат Госдумы от ЛДПР Нина Останина заявила, что время юмориста Ивана Урганта прошло, сравнив юмориста с его бывшим коллегой Максимом Галкиным.*
Она отметила, что обозначила свою позицию, поскольку сейчас стали вновь много говорить об шоумене. Останина назвала происходящее «танцем с бубнами вокруг тошнотворной фигуры испуганного патриота». Она считает, что Ургант ничем не отличается от Галкина и других «махровых русофобов», информирует ФАН.
«Что ж, несмотря на всю нынешнюю вакханалию, убеждена: время ургантов прошло!» — написала Останина в Telegram-канале.
Ранее актриса Яна Поплавская прокомментировала слухи о возвращении программы «Вечерний Ургант» и его ведущего — актера Ивана Урганта — в эфир Первого канала. У себя в Telegram-канале она заявила, что если это произойдет, то она покинет Россию.