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30 минут назад

Депутат Останина выступила с резкой критикой Урганта

Ирина Лебедева

Депутат Госдумы от ЛДПР Нина Останина заявила, что время юмориста Ивана Урганта прошло, сравнив юмориста с его бывшим коллегой Максимом Галкиным.*

Депутат Останина выступила с резкой критикой Урганта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что обозначила свою позицию, поскольку сейчас стали вновь много говорить об шоумене. Останина назвала происходящее «танцем с бубнами вокруг тошнотворной фигуры испуганного патриота». Она считает, что Ургант ничем не отличается от Галкина и других «махровых русофобов», информирует ФАН.

«Что ж, несмотря на всю нынешнюю вакханалию, убеждена: время ургантов прошло!» — написала Останина в Telegram-канале.

Ранее актриса Яна Поплавская прокомментировала слухи о возвращении программы «Вечерний Ургант» и его ведущего — актера Ивана Урганта — в эфир Первого канала. У себя в Telegram-канале она заявила, что если это произойдет, то она покинет Россию.

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Нина Останина,Иван Ургант,ЛДПР,Госдума,Первый канал,
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