Собчак оправдалась за задолженность по налогам

Ксения Собчак прокомментировала информацию, ранее распространившуюся в СМИ и социальных сетях, о том, что счета двух ее фирм - рекламной компании «Лидерс» и PR-агентства June & July заблокированы из-за неуплаты налогов.

По данным, озвученным в СМИ, организации задолжали 484 тысячи рублей налогов за 2021 и 2022 годы. При этом выручка одной из них за 2021 год составила 38 миллионов рублей.

Журналистка объяснила ura.news причины возникновения данной ситуации.

«Эти бизнесы мы закрыли после 24 февраля», - сказала Собчак.

Ксения пояснила, что по этим фирмам задолженность перед государством постепенно гасится. Этим занимается их генеральный директор и партнер Юлия Прудько.

В конце октября суд арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда глянцевого журнала Tatler Ариана Романовского. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере — 11 млн руб. Им грозит до 15 лет лишения свободы.