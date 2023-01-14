В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
58 минут назад

Собчак оправдалась за задолженность по налогам

Ирина Лебедева

Ксения Собчак прокомментировала информацию, ранее распространившуюся в СМИ и социальных сетях, о том, что счета двух ее фирм - рекламной компании «Лидерс» и PR-агентства June & July заблокированы из-за неуплаты налогов.

Собчак оправдалась за задолженность по налогам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным, озвученным в СМИ, организации задолжали 484 тысячи рублей налогов за 2021 и 2022 годы. При этом выручка одной из них за 2021 год составила 38 миллионов рублей.

Журналистка объяснила ura.news причины возникновения данной ситуации.

«Эти бизнесы мы закрыли после 24 февраля», - сказала Собчак.

Ксения пояснила, что по этим фирмам задолженность перед государством постепенно гасится. Этим занимается их генеральный директор и партнер Юлия Прудько.

В конце октября суд арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда глянцевого журнала Tatler Ариана Романовского. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере — 11 млн руб. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, Суханов и Романовский подготовили для якобы аффилированного с Собчак Telegram-канала «Тушите свет» статью, которая «могла причинить вред правам и законным интересам Сергея Чемезова или его близких».

Шоу-бизнес,Кирилл Суханов,Юлия Прудько,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители