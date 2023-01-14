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1 час назад

«У меня лучший муж»: Анна Заворотнюк похвасталась подарком

Майк Габриелян

Релоцировавашаяся в Дубай дочь актрисы Анастасии Заворотнюк похвалилась подарком из американской кондитерской. Подарок преподнесли на ее день рождения, пишет «Газета.Ru».

«У меня лучший муж»: Анна Заворотнюк похвасталась подарком
Фото: соцсетисоцсети

Четырнадцатого января фотомодели Анне Заворотнюк (старшая дочь Анастасии) исполнилось 27 лет. Она встретила его в Дубае, куда переехала в минувшем декабре «из-за работы мужа».

«Вот такое праздничное утро, так приятно! Муж нашел мой любимый банановый торт из американской кондитерской. Я всегда там его брала, когда мы учились в универе. Ну все, держите меня семеро. У меня лучший муж», — написала Анна Заворотнюк.

Она также опубликовала видео с подарком в социальных сетях.

Анна Заворотнюк шесть лет состоит в отношениях с мужчиной, личность которого не раскрывает. Также неизвестно, расписаны ли они. Они познакомились во время учебы в Нью-Йорке. В декабре 2022 года пара релоцировалась в Дубай. Фотомодель заявила, что переезжает из-за работы мужа, но будет часто прилетать в Москву к семье.

Ранее СМИ сообщили, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк могло ухудшиться, ее перевели в госпиталь.

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