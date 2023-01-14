«У меня лучший муж»: Анна Заворотнюк похвасталась подарком

Релоцировавашаяся в Дубай дочь актрисы Анастасии Заворотнюк похвалилась подарком из американской кондитерской. Подарок преподнесли на ее день рождения, пишет «Газета.Ru».
Четырнадцатого января фотомодели Анне Заворотнюк (старшая дочь Анастасии) исполнилось 27 лет. Она встретила его в Дубае, куда переехала в минувшем декабре «из-за работы мужа».
«Вот такое праздничное утро, так приятно! Муж нашел мой любимый банановый торт из американской кондитерской. Я всегда там его брала, когда мы учились в универе. Ну все, держите меня семеро. У меня лучший муж», — написала Анна Заворотнюк.
Она также опубликовала видео с подарком в социальных сетях.
Анна Заворотнюк шесть лет состоит в отношениях с мужчиной, личность которого не раскрывает. Также неизвестно, расписаны ли они. Они познакомились во время учебы в Нью-Йорке. В декабре 2022 года пара релоцировалась в Дубай. Фотомодель заявила, что переезжает из-за работы мужа, но будет часто прилетать в Москву к семье.
Ранее СМИ сообщили, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк могло ухудшиться, ее перевели в госпиталь.