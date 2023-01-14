«У меня лучший муж»: Анна Заворотнюк похвасталась подарком

«Вот такое праздничное утро, так приятно! Муж нашел мой любимый банановый торт из американской кондитерской. Я всегда там его брала, когда мы учились в универе. Ну все, держите меня семеро. У меня лучший муж», — написала Анна Заворотнюк.

Анна Заворотнюк шесть лет состоит в отношениях с мужчиной, личность которого не раскрывает. Также неизвестно, расписаны ли они. Они познакомились во время учебы в Нью-Йорке. В декабре 2022 года пара релоцировалась в Дубай. Фотомодель заявила, что переезжает из-за работы мужа, но будет часто прилетать в Москву к семье.