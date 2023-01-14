Shaman оценил пародию Александра Гудкова «Я узкий»

Популярность трека «Я русский» исполнителя SHAMAN также задела злопыхателей. Комик Александр Гудков записал пародийный клип «Я узкий». Однако Ярослав, как мудрый человек, не стал обижаться на юмор, о чем он рассказал в беседе с изданием «КомерсантЪ».
«Шутки и тем более пародии — один из признаков интереса к моему творчеству. То, что сделал Александр Гудков, говорит о том, что песня не оставила его равнодушным», — подчеркнул музыкант.
Несмотря на спокойную реакцию Ярослава на пародию, многие поклонники не оценили издевательства над своим кумиром. В соцсетях появилось множество гневных комментариев, в которых пользователи предлагали наказать Гудкова.