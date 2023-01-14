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34 минуты назад

Shaman не стал обижаться на пародию Александра Гудкова «Я узкий»

Слово и Дело

Популярность трека «Я русский» исполнителя SHAMAN также задела злопыхателей. Комик Александр Гудков записал пародийный клип «Я узкий». Однако Ярослав, как мудрый человек, не стал обижаться на юмор, о чем он рассказал в беседе с изданием «КомерсантЪ».

Shaman оценил пародию Александра Гудкова «Я узкий»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Шутки и тем более пародии — один из признаков интереса к моему творчеству. То, что сделал Александр Гудков, говорит о том, что песня не оставила его равнодушным», — подчеркнул музыкант.

Несмотря на спокойную реакцию Ярослава на пародию, многие поклонники не оценили издевательства над своим кумиром. В соцсетях появилось множество гневных комментариев, в которых пользователи предлагали наказать Гудкова.

Шоу-бизнес,Александр Гудков,
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