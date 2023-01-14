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43 минуты назад

Анна Седокова лишилась отчества в паспорте

Илья Родин

Экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова лишилась отчества в паспорте из-за нового украинского закона. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Анна Седокова лишилась отчества в паспорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что недавно власти Украины приняли новый закон. Согласно документу, в официальных документах более не требуется указывать отчество.

Таким образом, Анна Седокова «лишилась» наименования по отцу - Владимировна, уточняет канал.

Певица, узнав о внесении изменений в паспортную систему, сообщила в московскую налоговую полицию с тем, чтобы «не было проблем с заработком в России».

Певица Анна Седокова рассказала об «интимном марафоне» на отдыхе

Журналисты пояснили, что пытались дозвониться до исполнительницы, чтобы узнать подробности ее жизни в Майами и истории с документами, но она не ответила на звонки.

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
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