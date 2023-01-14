Экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова лишилась отчества в паспорте из-за нового украинского закона. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что недавно власти Украины приняли новый закон. Согласно документу, в официальных документах более не требуется указывать отчество.
Таким образом, Анна Седокова «лишилась» наименования по отцу - Владимировна, уточняет канал.
Певица, узнав о внесении изменений в паспортную систему, сообщила в московскую налоговую полицию с тем, чтобы «не было проблем с заработком в России».
Журналисты пояснили, что пытались дозвониться до исполнительницы, чтобы узнать подробности ее жизни в Майами и истории с документами, но она не ответила на звонки.