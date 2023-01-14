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47 минут назад

Композитор назвал песню, не доставшуюся Пугачевой

Ирина Лебедева

Фильму режиссера Татьяны Лиозновой «Карнавал»в этом году исполняется 30 лет. До сих пор многие думают, что главную песню киноленты «Позвони мне, позвони» поет Алла Пугачева. Но это не так – Примадонна, как оказалось, была бы рада исполнить этот хит, но его предложили Жанне Рождественской.

Композитор назвал песню, не доставшуюся Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Комсомольская Правда» в беседе с композитором Максимом Дунаевским выяснила, почему такая явно выигрышная композиция не досталась Алле Борисовне.

«Как-то раз, уже после большого успеха «Карнавала» у зрителей, я зашел в гости к Алле Пугачевой. Мы сидели у нее на кухне, и вдруг разговор зашел о песне «Позвони мне, позвони». «Очень хорошая песня, - сказала мне Алла. - Я бы с удовольствием спела. Что ж ты мне ее не предложил?» - «Алла Борисовна, но я не знал, что вы могли бы спеть за кадром...» - «Отчего же? Такую песню бы спела», - рассказал Дунаевский.

Еще десять лет назад Пугачева поделилась откровениями о себе, когда отвечала на вопросы поклонников в интервью. Примадонна призналась, что вся ее жизнь — это бег с препятствиями. Причиной тому служит регулярное принятие необдуманных решений. Так, Примадонна рассказала, за что корит себя.

«Вся моя жизнь — это бег с препятствиями. Я могла что-то сокрушить на своем пути, вместо того, чтобы обойти и спокойненько вернуться на дорожку», — заявила тогда артистка.

Шоу-бизнес,Жанна Рождественская,Максим Дунаевский,Алла Пугачева,
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