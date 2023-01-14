Композитор назвал песню, не доставшуюся Пугачевой

«Как-то раз, уже после большого успеха «Карнавала» у зрителей, я зашел в гости к Алле Пугачевой. Мы сидели у нее на кухне, и вдруг разговор зашел о песне «Позвони мне, позвони». «Очень хорошая песня, - сказала мне Алла. - Я бы с удовольствием спела. Что ж ты мне ее не предложил?» - «Алла Борисовна, но я не знал, что вы могли бы спеть за кадром...» - «Отчего же? Такую песню бы спела», - рассказал Дунаевский.