Кушанашвили назвал Оксимирона своим подражателем

Телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал в Telegram-канале отрезок баттла рэперов Оксимирона и Johnyboy. Он намекнул, что Мирон Федоров является его подражателем, которому нужно "читать побольше книжек".

"Почему меня обожают продюсеры интернет-шоу. Но подражатель очень слаб, чувствуется, что ему давало мало баб, ибо он в [нецензурная лексика] прораб, книжек побольше читать пора б", - подписал Кушанашвили.

Ранее сообщалось, что Кушанашвили вступился за Валерия Меладзе и Максима Галкина. Он заявил, что Меладзе не заслуживает того порицания, на которое его обрекли. Максим Галкин же, по его мнению, не похож на человека, которому наплевать на Россию.