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55 минут назад

Отар Кушанашвили назвал Оксимирона своим подражателем

Газета.Ru

Телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал в Telegram-канале отрезок баттла рэперов Оксимирона и Johnyboy. Он намекнул, что Мирон Федоров является его подражателем, которому нужно "читать побольше книжек".

Кушанашвили назвал Оксимирона своим подражателем
Фото: Кадр из видео/Super/YoutubeКадр из видео/Super/Youtube

"Почему меня обожают продюсеры интернет-шоу. Но подражатель очень слаб, чувствуется, что ему давало мало баб, ибо он в [нецензурная лексика] прораб, книжек побольше читать пора б", - подписал Кушанашвили.

Ранее сообщалось, что Кушанашвили вступился за Валерия Меладзе и Максима Галкина. Он заявил, что Меладзе не заслуживает того порицания, на которое его обрекли. Максим Галкин же, по его мнению, не похож на человека, которому наплевать на Россию.

Шоу-бизнес,Мирон Федоров,Максим Галкин,Валерий Меладзе,
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