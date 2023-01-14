Собчак объяснилась за неуплату налогов двумя ее компаниями

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак больше не владеет своими бизнесами, чьи счета Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала за неуплату налогов. Об этом URA.RU рассказала сама Ксения Собчак. Ранее российские СМИ писали о том, что счета двух компаний журналистки были заблокированы за недоплату ими в бюджет около 500 тысяч рублей.