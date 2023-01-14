В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
8 минут назад

У Киркорова на безымянном пальце заметили обручальное кольцо

РИА "ФедералПресс"

Российский артист Филипп Киркоров засветил кольцо на выступлении в Дубае.

У Киркорова на безымянном пальце заметили обручальное кольцо
Фото:  Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

На днях артист выступил в Дубае. На концерте Киркоров публично продемонстрировал результат пластики, а также засветил кольцо на безымянном пальце правой руки. Кольцо заметно отличалось от остальных украшений. В Сети идет бурное обсуждение возможной тайной свадьбы звезды российского шоу-бизнеса, передает «Семь дней».

Ранее Филипп Киркоров удивил своих поклонников своим внешним видом. «ФедералПресс» писал, как хирург Алексей Маляев оценил результат пластической операции Филиппа Киркорова.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители