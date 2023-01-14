У Киркорова на безымянном пальце заметили обручальное кольцо

На днях артист выступил в Дубае. На концерте Киркоров публично продемонстрировал результат пластики, а также засветил кольцо на безымянном пальце правой руки. Кольцо заметно отличалось от остальных украшений. В Сети идет бурное обсуждение возможной тайной свадьбы звезды российского шоу-бизнеса, передает «Семь дней».