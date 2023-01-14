Участница "Мисс Вселенная" появилась в платье из язычков банок

«Я росла в семье сборщиков мусора, мое детство прошло среди кучи мусора и вторсырья. Это уникальное платье было специально сшито из выброшенных и переработанных материалов, банок для газировки, чтобы показать Вселенной — то, что многие считают бесполезным, на самом деле обладает ценностью и красотой», — объяснила модель в социальных сетях.