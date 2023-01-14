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58 минут назад

Таиландка надела на конкурс "Мисс Вселенная" платье из использованных банок для газировки

Газета.Ru

Участница из Таиланда Анна Суеангам-ям надела на конкурс «Мисс Вселенная» платье из банок для газировки. Об этом сообщает Insider.

Участница "Мисс Вселенная" появилась в платье из язычков банок
Фото: Benjamin Askinas/Miss Universe OrganizationBenjamin Askinas/Miss Universe Organization

Анна Суеангам-ям отличилась во время дефиле в вечерних платьях. «Мисс Таиланд» вышла на подиум в платье от бренда Manirat, созданном из переработанных материалов, а именно — из «язычков» от банок для газировки.

«Я росла в семье сборщиков мусора, мое детство прошло среди кучи мусора и вторсырья. Это уникальное платье было специально сшито из выброшенных и переработанных материалов, банок для газировки, чтобы показать Вселенной — то, что многие считают бесполезным, на самом деле обладает ценностью и красотой», — объяснила модель в социальных сетях.

Эрмитаж опроверг участие в создании костюма для участницы "Мисс Вселенной" из РФ

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что украинка отказалась стоять рядом с россиянкой на конкурсе «Мисс Вселенная».

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