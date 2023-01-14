Гузеева сообщила о перспективах передачи «Давай поженимся»

Лариса Гузеева в микроблоге ответила телезрителям на многочисленные вопросы о перспективах ток-шоу «Давай поженимся», которое пропало из эфира еще в феврале 2022 года.

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Поклонники телепередачи постоянно спрашивали артистку, когда же эта развлекательная программа вернется на экраны ТВ. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Гузеева сообщила им нерадостную информацию. На очередной вопрос, когда же можно будет вновь увидеть полюбившееся шоу, она ответила кратко, не объяснив причин и не уточнив подробностей.

«Никогда!»