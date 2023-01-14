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1 час назад

Гузеева сообщила о перспективах передачи «Давай поженимся»

Ирина Лебедева

Лариса Гузеева в микроблоге ответила телезрителям на многочисленные вопросы о перспективах ток-шоу «Давай поженимся», которое пропало из эфира еще в феврале 2022 года.

Гузеева сообщила о перспективах передачи «Давай поженимся»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поклонники телепередачи постоянно спрашивали артистку, когда же эта развлекательная программа вернется на экраны ТВ. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Гузеева сообщила им нерадостную информацию. На очередной вопрос, когда же можно будет вновь увидеть полюбившееся шоу, она ответила кратко, не объяснив причин и не уточнив подробностей.

«Никогда!»

Главная телесваха страны, как шутят в социальных сетях, постепенно вытесняет всех звезд с главного телеканала. Сначала — Дмитрия Нагиева в шоу «Голос», а теперь и Ивана Урганта, который традиционно вел новогодние эфиры.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,
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