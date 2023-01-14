Михалкову стало лучше

Никите Михалкову, госпитализированному 5 января в 52 клиническую больницу Москвы, стало лучше. У народного артиста пневмония с осложнениями, но он в сознании, самостоятельно дышит, хотя пока еще находится в отделении реанимации.

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Как сообщает «Комсомольская Правда», Никите Сергеевичу стало лучше. Стало известно о панах медиков перевести его из реанимации в обычную палату для продолжения лечения в плановом порядке. Режиссер отвечает на телефонные звонки – правда, пока общается только с близкими людьми.

Поклонники Михалкова надеются, что он достаточно быстро справится с недугом и вернется к работе. Так, в его рабочем графике 6 и 7 февраля заявлены два спектакля «12». Этот спектакль поставлен по мотивам знаменитого одноименного фильма Михалкова. Информации об отмене представления нет, билеты находятся в продаже.