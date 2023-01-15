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1 час назад

Полина Гагарина встретила на Мальдивах участницу «Фабрики звезд» Марию Ржевскую

runews24.ruиещё 2

В 2003 году девушки приняли участие во втором сезоне культового музыкального шоу «Фабрика звезд». Спустя 20 лет певицы случайно встретились на Мальдивах. В социальных сетях Гагариной появился кадр с Марией. Обе девушки позируют на фотографии в купальниках. Мария и Полина находятся в прекрасной форме: идеальный пресс артисток привел в восторг подписчиков.

Гагарина случайно встретила на Мальдивах участницу «Фабрики звезд»
Фото: ТАССТАСС

Публикацию Гагарина сопроводила комментарием.

«Узнали?», - спросила певица у поклонников.

соцсети

В комментариях подписчики рассказали, что Марию невозможно не узнать.

«Любимые «фабрикантки», - оставила свой комментарий поклонница.

Мария Ржевская стала известна после выпуска песни «Когда я стану кошкой». В программе «Фабрика звезд» певица заняла пятое место. Вскоре после этого девушка вышла замуж и эмигрировала из России в Великобританию. Там Мария прошла обучение на актрису. Теперь 35-летняя Ржевская служит в театре и играет в кино. Также Ржевская увлекается дизайном.

Шоу-бизнес,Полина Гагарина,
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