Гагарина случайно встретила на Мальдивах участницу «Фабрики звезд»

В 2003 году девушки приняли участие во втором сезоне культового музыкального шоу «Фабрика звезд». Спустя 20 лет певицы случайно встретились на Мальдивах. В социальных сетях Гагариной появился кадр с Марией. Обе девушки позируют на фотографии в купальниках. Мария и Полина находятся в прекрасной форме: идеальный пресс артисток привел в восторг подписчиков.
Публикацию Гагарина сопроводила комментарием.
«Узнали?», - спросила певица у поклонников.
В комментариях подписчики рассказали, что Марию невозможно не узнать.
«Любимые «фабрикантки», - оставила свой комментарий поклонница.
Мария Ржевская стала известна после выпуска песни «Когда я стану кошкой». В программе «Фабрика звезд» певица заняла пятое место. Вскоре после этого девушка вышла замуж и эмигрировала из России в Великобританию. Там Мария прошла обучение на актрису. Теперь 35-летняя Ржевская служит в театре и играет в кино. Также Ржевская увлекается дизайном.