Памела Андерсон проигнорировала письмо от сыгравшей ее в сериале Лили Джеймс

Памела Андерсон рассказала, что актриса Лили Джеймс, сыгравшая ее в сериале «Пэм и Томми», написала ей письмо от руки. Однако звезда «Спасателей Малибу» не стала читать его. Об этом сообщает The New York Times.

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В беседе с изданием актриса подчеркнула, что многосерийный фильм, снятый по мотивам ее жизни, она считает эксплуатацией страданий, в том числе связанных с кражей и продажей ее домашнего видео. «Это одна из ситуаций, когда вы говорите: «Правда?» Люди все еще извлекают выгоду из этого?», — заявила Андерсон.