Звезда «Дома-2» рассказала о нежелании брать ипотеку

«У меня была достаточная сумма для того, чтобы приобрести маме жилье в соседних домах, но перед Новым годом. Я ее отдала, чтобы погасить ипотеку за нашу квартиру. И что теперь делать — не знаю. Заново погрузиться в ипотеку не очень хочется», — рассказала Ефременкова.