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41 минуту назад

Звезда «Дома-2» рассказала о нежелании брать ипотеку

Lenta.ru

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Юрия Ефременкова рассказала о нежелании брать ипотеку второй раз, чтобы приобрести жилье для бабушки. Экс-участница популярной телепередачи собирается помочь родственнице переселиться в свой район, сообщает «Вокруг.ТВ».

Звезда «Дома-2» рассказала о нежелании брать ипотеку
Фото:  страница Юлии Ефременковой во «ВКонтакте» страница Юлии Ефременковой во «ВКонтакте»

«У меня была достаточная сумма для того, чтобы приобрести маме жилье в соседних домах, но перед Новым годом. Я ее отдала, чтобы погасить ипотеку за нашу квартиру. И что теперь делать — не знаю. Заново погрузиться в ипотеку не очень хочется», — рассказала Ефременкова.

Вместо кредита бабушка Юлии предложила продать ее старую квартиру, а на полученные средства приобрести новую. Семье пришлось отложить покупку недвижимости до тех пор, пока не найдется покупатель, притом что родственница Ефременковой нуждается в уходе из-за болезни.

В декабре 2022 года Юлия Ефременкова сообщила, что ей удалось погасить ипотеку на квартиру в Москве гораздо быстрее запланированного срока. Изначально звезда брала кредит на 30 лет, однако выплатила всю сумму менее чем за год.

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