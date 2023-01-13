Поплавская пригрозила уехать из России в случае возращения Урганта на ТВ

Актриса Яна Поплавская ответила в Telegram-канале на слухи о возвращении программы "Вечерний Ургант" в эфир федерального канала. Она заявила, что если это произойдет, то она покинет Россию.
"Я точно знаю, если все эти перебежчики вернутся и снова будут в злате и почете, тогда уже уеду я!" - написала артистка.
Она подчеркнула, что ее "шокируют" слова Дмитрия Пескова и Татьяны Навки о том, что "Ваня неплохой парень", а также разговоры о якобы начавшихся съемках "Вечернего Урганта".
Ранее Яна Поплавская предсказала скорое возвращение Ивана Урганта на телеэкраны.
"Ваня очень хочет домой. Всеми возможными способами пробивает себе дорогу. Значит, точно вернется", - сказала она.