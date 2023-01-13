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10 минут назад

Поплавская заявила, что уедет из России в случае возращения Урганта на ТВ

Газета.Ru

Актриса Яна Поплавская ответила в Telegram-канале на слухи о возвращении программы "Вечерний Ургант" в эфир федерального канала. Она заявила, что если это произойдет, то она покинет Россию.

Поплавская пригрозила уехать из России в случае возращения Урганта на ТВ
Фото: the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)the_yana_poplavskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Я точно знаю, если все эти перебежчики вернутся и снова будут в злате и почете, тогда уже уеду я!" - написала артистка.

Она подчеркнула, что ее "шокируют" слова Дмитрия Пескова и Татьяны Навки о том, что "Ваня неплохой парень", а также разговоры о якобы начавшихся съемках "Вечернего Урганта".

Ранее Яна Поплавская предсказала скорое возвращение Ивана Урганта на телеэкраны.

"Ваня очень хочет домой. Всеми возможными способами пробивает себе дорогу. Значит, точно вернется", - сказала она.

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Иван Ургант,Татьяна Навка,Дмитрий Песков,
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