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18 минут назад

Певица Пелагея выиграла третий суд против бывшего мужа

Газета.Ru

Певица Пелагея выиграла третий суд против бывшего мужа Ивана Телегина. Этим она поделилась в социальных сетях.

Пелагея выиграла третий суд против бывшего мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пелагея не стала делиться подробностями дела, но отметила, что вместе со своими адвокатом представила целый чемодан подтверждающих документов.

Адвокат артистки Филипп Рябченко сообщил, что 12 января 2-й кассационный суд общей юрисдикции отклонил кассационную жалобу Телегина. Бывший супруг артистки настаивал на том, что квартира, подаренная мамой звезды, куплена на его деньги. Более того, он требовал взыскать в его пользу часть доходов от выступлений группы "Пелагея".

Ранее Телегин добился уменьшения суммы алиментов через суд.

Шоу-бизнес,Иван Телегин,
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