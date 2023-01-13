Певица Пелагея выиграла третий суд против бывшего мужа Ивана Телегина . Этим она поделилась в социальных сетях.

Пелагея не стала делиться подробностями дела, но отметила, что вместе со своими адвокатом представила целый чемодан подтверждающих документов.

Адвокат артистки Филипп Рябченко сообщил, что 12 января 2-й кассационный суд общей юрисдикции отклонил кассационную жалобу Телегина. Бывший супруг артистки настаивал на том, что квартира, подаренная мамой звезды, куплена на его деньги. Более того, он требовал взыскать в его пользу часть доходов от выступлений группы "Пелагея".