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18 минут назад

Украинка отказалась стоять с россиянкой на фотосессии «Мисс Вселенной»

Елена Прошина

Во время фотосессии на конкурсе «Мисс Вселенная» представительница Украины Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с россиянкой Анной Линниковой. Об этом пишет портал TVCenter.RU.

Во время подготовки к общей фотосессии всех участниц, Апанасенко резко отреагировала, когда Линникова хотела встать рядом с ней. Виктория попросила «Мисс Колумбию» поменяться с ней местами.

Ранее Анна Линникова прошла в финал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Во время полуфинала россиянка предстала в роскошном платье. Национальный костюм «Корона Российской империи» расшит 50 тыс. камней и символизирует богатую историю нашей страны.

К слову, пользователи соцсетей высмеяли представительницу Украины. Виктория Апанасенко попыталась удивить зрителей своим костюмом, однако получилось наоборот. На конкурсе национального костюма девушка предстала в образе «воина света». В руках у нее был меч, а за плечами механические крылья.

«Еле идет, бедняжка», - написали комментаторы.

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