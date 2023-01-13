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50 минут назад

Тюменские депутаты потребовали запретить концерты Меладзе в России

Газета.Ruиещё 1

Группа депутатов Тюменской областной думы потребовали запретить в России концерты певца Валерия Меладзе. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на текст обращения парламентариев на имя премьер-министра России Михаила Мишустина .

Тюменские депутаты потребовали запретить концерты Меладзе в РФ
Фото: ТАССТАСС

Авторы обращения попросили «рассмотреть вопрос о применении к В. Ш. Меладзе мер, направленных на лишение его звания «Заслуженный артист Российской Федерации», а также о полном запрете его концертной деятельности на территории РФ».

Под письмом подписались депутаты Владимир Сысоев, Евгений Макаренко, Иван Вершинин, Лариса Цупикова и Александр Чепик.

Меладзе, утверждают они, своими словами «выразил поддержку политики недружественного государства, что приводит к нарушению свободы слова и возбуждению национальной вражды». Перед отправкой письмо должен утвердить спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов.

Обращение депутатов связано с тем, что ранее в СМИ распространилось видео, на котором артист на корпоративе в Дубае якобы продолжил лозунг «Слава Украине» словами «Героям слава».

Шоу-бизнес,Александр Чепик,Евгений Макаренко,Михаил Мишустин,Владимир Сысоев,Валерий Меладзе,
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